Norge går i næste uge til anden fase af genåbning

Norges statsminister, Erna Solberg, siger på en pressekonference fredag, at genåbningen af landet fortsætter i næste uge, hvor yderligere covid-19 restriktioner bliver ophævet fra torsdag den 27. maj.

- Regeringen mener, at det er forsvarligt at gå videre med genåbningen. Torsdag i næste uge går vi til trin to på regeringens firetrinsplan, siger Solberg.