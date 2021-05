Norge fortsætter omfattende brug af landets oliekroner

Den norske regering lægger i et revideret statsbudget op til at bruge over 400 milliarder norske oliekroner for andet år i træk.

Det fremgår tirsdag på regeringens hjemmeside.

Mere præcist så drejer det sig om 402,6 milliarder norske kroner fra landets oliefond. Sidste forår lød budgettet på 419,6 milliarder norske kroner.