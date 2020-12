Norge forlænger britisk indrejseforbud til 2. januar

Norge forlænger det midlertidige forbud mod indrejsende fly fra Storbritannien til 2. januar klokken 17.00.

Det skriver den norske regering i en meddelelse på sin hjemmeside.

Siden 21. december har Norge forbudt fly fra Storbritannien i at lande i landet. Forbuddet kom som reaktion på et udbrud i Storbritannien af en ny variant af coronavirusset.

Det midlertidige forbud stod forud for den seneste forlængelse til at vare til og med 29. december. Men nu er det altså blevet forlænget med nogle få dage.

- Det er fortsat muligt, at flyforbuddet kan blive yderligere forlænget, skriver den norske regering i meddelelsen.

Norge er langtfra det eneste land, der på grund af udbruddet i Storbritannien har forbudt indrejse af britiske fly.

Det gjorde blandt andet også Danmark i nogle dage omkring julen.

Det midlertidige flyveforbud for alle passagerflyvninger fra Storbritannien til Danmark er siden erstattet af et indrejseforbud fra Storbritannien for udlændinge, der ikke har bopæl i Danmark.

Det trådte i kraft 25. december og står til at vare til 3. januar.

Årsagen, til at de efterhånden mange lande har indført forskellige forbud omkring indrejsende fra Storbritannien, skyldes en frygt for den nye variant af coronavirusset.

For selv om den nye variant ikke menes at være mere dødelig, så ser den ifølge eksperter ud til at være op til 70 procent mere smitsom.

Foreløbigt mener eksperter, at den nye virusvariant reagerer på de vacciner, man enten allerede er ved at give til borgere i verden eller fortsat har under udvikling.