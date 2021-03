Norge får nye restriktioner hvis smitte ikke går ned

Epidemien er ustabil, og smittespredningen er stadig for høj, til at der kan lempes på restriktionerne.

Norge har ændret regler over 40 gange, og ifølge mediet NRK har borgerne svært ved at følge med.

- Vi vil allerede nu opfordre til, at nordmænd, som er bosat i udlandet, ikke kommer hjem til påske. Det gælder også for studerende, siger Solberg, som ifølge nyhedsbureauet NTB lover en mulig begyndende åbning i maj.

Smitten er taget til de seneste døgn, og der er lagt op til, at et system med forskellige restriktioner i forskellige regioner og områder skal finpudses og justeres yderligere.

- Hvis vi sammen kan få bragt smitten ned med lokale og regionale tiltag, kan vi undgå yderligere forstærkede nationale tiltag, som også vil ramme områder med mindre smitte, siger den norske statsminister og tilføjer:

- Mange kommuner har nu indført strenge lokale tiltag. Vi ved endnu ikke helt, hvilke virkninger de har.

Nye restriktioner kan ifølge Solberg blive indført med kort varsel. De bygger på anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Den norske regering har offentliggjort en liste med nye tiltag, som vil blive indført, hvis smitten ikke går ned.

De nationale restriktioner vil i givet fald blandt andet være anbefaling om at holde to meters afstand til andre og en anbefaling om maksimalt ti private kontakter per uge ved siden af grænsen om at have maksimalt fem gæster.

Dertil kommer forbud mod udskænkning af alkohol, forbud mod indendørsidræt med undtagelser for professionelle topidrætsudøvere. Desuden skal arbejdsgivere sørge for, at ansatte arbejder hjemmefra, når det er praktisk muligt.