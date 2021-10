Norge får mere Edvard Munch end nogensinde i nyt museum

Norge får fra fredag mere Edvard Munch end nogensinde før i et nyt kæmpemæssigt modernistisk museum ud til Oslos havnefront. Museet indvies med en stor gadefest omkring museumsbygningen med taler, musik og overraskelser.

Museumsbygningen, der er skræddersyet til verdens største kunstsamling af Edvard Munch, skal også være ramme om forskellige arrangementer og aktiviteter.

- Besøgende vil til hver en tid kunne opleve højdepunkterne fra Munchs kunstneriske løbebane sammen med skiftende udstillinger af andre kunstneres værker, siger direktøren for det nye museum, Stein Olav Henrichsen.

Han tilføjer, at museet bliver et mødested for alle former for kulturelle begivenheder.

- Vi ønsker at udvide hele begrebet for, hvad et museum kan og er. Vi vil skabe en ramme for fuldstændigt nye oplevelser og perspektiver.

Henrichsen siger, at museet fokus er på Munch-samlingens betydning for kulturarven - ikke kun i Norge, men på globalt plan.

I budgettet for 2022 har Oslos kommune bevilget 300 millioner norske kroner (230 millioner kroner) til driften af det nye Munch-byggeri, som har kostet 2,7 milliarder norske kroner (op mod 2,1 milliard kroner) at bygge.

Det oprindelige Munch-museum blev bygget i 1963 på strøget Tøyen for at huse Munchs samlinger, der blev testamenteret til Oslos kommune efter kunstnerens død i 1944.

I 2008 besluttede Oslos bystyre, at et nyt Munch-museum skulle bygges i kvarteret Bjørvika i det centrale Oslo efter en årelang debat. Den spanske arkitekttegnestue Herreros Arquitectos vandt konkurrencen om at bygge det nye museum.

Der var protester og demonstrationer mod museets placering og udseende, før grundstenen blev lagt den 14. oktober 2016.

Den højtidelige åbning af museet fredag sker, fem år efter byggeriet blev påbegyndt.

Den over 26.000 kvadratmeter store bygning skal indeholde omkring 28.000 originale værker af Edvard Munch. Over 200 af værkerne skal udstilles permanent.

Der er 11 udstillingssale med 4500 kvadratmeter udstillingsareal. Dertil kommer restaurant, café, bar, butik, koncertsale, biograf og lokaler til udlejning.

Bygningen er på 13 etager, hvoraf syv er udstillingsetager. Øverst ligger Skybar, fremgår det af det nye museums hjemmeside.

- Muséet ændrer Oslos silhuet, men bøjer sig ærbødigt mod byen, som omkranser bygningen, hedder det om arkitekternes vision.

Norske eksperter fastslog efter omfattende undersøgelser tidligere i år, at Edvard Munch selv stod for en mystisk inskription på sit berømte maleri "Skriget".

"Kan kun være malet af en vanvittig", står der i det ikoniske maleris øvre venstre hjørne.