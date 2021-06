Den norske sundhedsminister Bent Høie fik før weekenden at vide, at nordmændene kan se frem til færre vacciner fra Pfizer end forventet. Det fortalte han på et pressemøde mandag.

Norge får 900.000 færre doser Pfizer-vacciner end ventet

Norge forventer at få 900.000 færre doser af Pfizer-vaccinen mod covid-19 end forventet de næste tre måneder.

Det oplyser den norske sundhedsminister Bent Høie på et pressemøde mandag ifølge nyhedsbureauet NTB.

Det bliver samtidig meldt ud, at Norge udvider intervallet mellem doser til 12 uger.

- Før weekenden fik vi en dårlig nyhed, nemlig at Pfizer vil levere omkring 900.000 doser færre til Norge end første antaget, siger Bent Høie og fortsætter om det udvidede interval mellem vaccinerne:

- Det vil give en forsinkelse i vaccineprogrammet på en uge for første dosis sammenlignet med det nuværende program og to ugers forsinkelse for anden dosis.

Tidligere mandag skrev Aftenposten baseret på tal for vaccineleverancer fra EU, at Norge stod til at få omkring en million færre Pfizer-vacciner over de næste tre måneder.

Til det sagde Pfizers kommunikationschef i Norge, Joachim Henriksen, til avisen:

- Vi ser, at forventede leverancer i begyndelse af juli bliver lavere end i juni. Det gælder flere lande i Europa.

- Men for tredje kvartal - altså juli, august og september - regner vi med at levere på linje med aftalen med EU.

Aftenposten skrev tidligere mandag, at den svenske vaccineansvarlige, Richard Bergström, skrev til dem, at EU vil modtage 210 millioner doser Pfizer-vacciner i tredje kvartal. Af dem står Norge til at modtage 1,19 procent eller 2,5 millioner.

Det fremgår ikke af hverken den danske vaccinationskalender eller oversigt over vaccineleverancer, hvor mange Pfizer-doser, Danmark forventer at modtage efter uge 27., der er den første hele uge i juli.

I uge 25, 26 og 27 forventer Danmark at modtage 1.063.530 doser.

I juli, august og september forventer Danmark at modtage omkring 3,9 millioner vaccinedoser i alt. Det er dog ikke udspecificeret hvorfra.