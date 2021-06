Norge får 400.000 færre vaccinedoser end forventet

Norge står til at få 400.000 færre vaccinedoser mod coronavirus i juli, end den norske sundhedsstyrelse havde regnet med.

Det fortæller Norges sundhedsminister, Bent Høie, til norske VG. Der er tale om færre vaccinedoser fra den amerikanske producent Pfizer.

- Pfizer prioriterer nu andre markeder end EU, siger Høie til VG.

Han understreger imidlertid, at der ikke er tale om et brud på den aftale, der er indgået mellem EU og Pfizer.

Men den norske sundhedsstyrelse havde regnet med at få samme leverancer i juli som i juni.

Ifølge Pfizer er det ingen overraskelse, at Norge får leveret færre doser i juli.

- Det er uheldigt, at der er skabt et indtryk af, at Pfizer reducerer leverancerne, når vi faktisk leverer som aftalt, siger Joachim Henriksen, kommunikationschef for Pfizer i Norge, til VG.

Pfizer er den absolut største leverandør af coronavacciner til Norge, skriver det norske medie. Leverancerne fra amerikanske Moderna er langt mere beskedne.

I 2021 har Pfizer en aftale med EU om at levere 600 millioner vaccinedoser.

Af dem venter Norge at få 7,2 millioner, hvilket vil være nok til at vaccinere 3,6 millioner borgere.

Til sammenligning bor der tæt på 5,5 millioner borgere i Norge.

De 400.000 færre end forventede vaccinedoser i juli kan i bedste fald betyde, at der sker en forsinkelse på en til to uger for, hvornår alle over 18 år har fået tilbud om at blive vaccineret, skriver VG.

Ud over vaccinerne fra Pfizer og Moderna vaccinerer de norske myndigheder også imod coronavirusset med Johnson & Johnson-vaccinen. Det sker dog gennem en tilvalgsordning udenfor sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram.

AstraZeneca-vaccinen er droppet på grund af flere tilfælde med personer, der har oplevet blodpropper efter at være vaccineret med vaccinen.