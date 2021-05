Norge dropper AstraZeneca og rykker unge frem i vaccinekø

Det oplyser statsminister Erna Solberg på et pressemøde onsdag aften, efter at avisen VG tidligere på dagen erfarede, at den ville blive skrottet.

Norge suspenderede brugen af vaccinen 11. marts, efter at der internationalt var set enkelte tilfælde af særlige blodpropper blandt vaccinerede.

Den norske regering arbejder på en løsning, hvor de doser, som Norge har modtaget, bliver doneret til andre lande.

Hvad angår vaccinen fra Johnson & Johnson, hvor der er set bivirkninger, der minder om dem fra AstraZeneca, skrottes den ikke helt. I stedet vil der blive lavet en fritvalgsordning.

Både det norske Folkehelseinstituttet og et ekspertudvalg har anbefalet, at begge vacciner fjernes fra vaccinationsprogrammet.

I Danmark er begge vacciner taget ud af programmet. Et politisk flertal har dog besluttet, at borgerne gennem en tilvalgsordning kan få mulighed for alligevel at lade sig vaccinere med en af de to.

I Norge har 138.300 personer fået deres første dosis med vaccinen fra AstraZeneca. Det er blevet besluttet, at de vil få tilbud om en anden vaccine som dosis nummer to.

På pressemødet er der også godt nyt til de unge nordmænd, som glæder sig til at blive vaccineret, så de kan få dagligdagen tilbage.

Unge i alderen 18 til 24 år bliver nemlig rykket frem i vaccinekøen og vil nu blive tilbudt en vaccine tidligere end oprindeligt planlagt.

- Regeringen løfter de unge frem i vaccinekøen, fordi smitten er størst blandt de unge. Unge voksne har mere social kontakt end ældre voksne og bidrager mere til smittespredningen, siger Solberg.

Når alle over 45 år er vaccineret, vil aldersgrupperne 18-24 og 40-44 år få tilbudt en vaccine. Herefter vil det blive tilbudt til de 25- til 39-årige.

Samtidig skal områder med høj smitte i højere grad også prioriteres.

Hvis vaccinationerne går efter planen, vil alle nordmænd over 18 år have fået tilbudt det første stik med en vaccine inden starten af august.

I Danmark ventes de første invitationer til personer i den sidste vaccinegruppe - de 30- til 34-årige - at blive udsendt i uge 29, som starter 19. juli.