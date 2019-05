Norge bekræfter forsøg på at mægle i Venezuelas krise

Udenrigsministeriet i Norge bekræfter, at det er involveret i samtaler med politiske aktører i Venezuela med "sigte på at finde en fredelig løsning for landet".

- Norge oplyser, at det har været i kontakt med repræsentanter for centrale politiske aktører i Venezuela med henblik på at støtte dem i arbejdet med at finde en løsning på situationen i landet, skriver ministeriet.

Det fremgår ikke, hvor samtalerne har fundet sted, hvem der har siddet med omkring bordet, eller om der er opnået konkrete resultater.

Udenrigsministeriet skriver dog i pressemeddelelsen, at "Norge roser parterne for deres indsats. Vi gentager vores vilje til fortsat at støtte arbejdet med at finde en fredelig løsning".

Venezuela befinder sig i en forfatningsmæssig krise, fordi oppositionsleder Juan Guaidó gør krav på præsidentposten.

Baseret på oplysninger fra anonyme kilder kunne medier i Venezuela onsdag afsløre, at en delegation af parlamentarikere fra landet var ankommet til Oslo allerede i weekenden og havde holdt flere møder med norske diplomater.

Norges udenrigsministerium afviste sent onsdag aften ifølge NTB at kommentere oplysningerne.

Men rygterne fortsatte torsdag, da anonyme kilder sagde til det norske NRK, at forhandlinger har været i gang på et hemmeligt sted i Norge "i flere dage".

Og torsdag aften dansk tid bekræftede oppositionsleder Juan Guaidó, at han havde sendt en delegation til Norge.

Norge "forsøger af mægle i konflikten", lød det fra ham ifølge nyhedsbureauet AFP.

Guaidó benægtede, at der forhandles med repræsentanter for præsident Nicolas Maduros styre.

Forhandlerne fra Venezuela rejste ifølge NRK hjem igen torsdag.

Den 35-årige Juan Guaidó udråbte i januar sig selv som midlertidig præsident. Hans begrundelse var, at præsident Maduros genvalg i maj 2018 var ulovlig.

Siden er magtkampen mellem de to eskaleret. Men indtil nu har Venezuelas væbnede styrker været loyale over for Maduro. Det anses for at være helt afgørende for, at han kan fastholde posten som præsident.

I slutningen af april og begyndelsen af maj udviklede det sig voldeligt, da demonstranter, som støtter oppositionens krav om Maduros tilbagetræden, kom i sammenstød med sikkerhedsstyrker.