Norges regering opfordrer nordmændene til ikke at lægge planer om udlandsrejser i påskeferien. Rejserestriktioner kan blive forlænget ud over 1. marts, som de gælder til nu.

Norge beder folk undgå udlandsrejser i påsken

Norge forlænger sine rejserestriktioner. Alle rejser, der ikke er strengt nødvendige, frarådes til alle lande frem til 1. marts på grund af risikoen for coronasmitte.

Det meddeler det norske udenrigsministerium tirsdag i en pressemeddelelse.

- Selv om vi har forholdt os til pandemien i snart et år, er vi stadig langt fra en normalsituation, og smittesituationen ændrer sig hurtigt, siger udenrigsminister Ine Eriksen Søreide.

- Det må forventes, at der også kan være rejserestriktioner, når påsken kommer, og folk bør ikke nu planlægge udlandsrejser i påsken, understreger hun.

I år falder påsken i de første dage af april.

Der kan gøres undtagelse fra rejserådene for lande i EU, EØS og Schengen, der har tilstrækkeligt lav smittespredning.

I dag er det kun rejser til nogle få regioner i Finland, der er undtaget de norske rejserestriktioner.

Norge vurderer - i lighed med Danmark - løbende udviklingen i smittespredning i Europa.

Hvis et område eller et land har haft færre end 25 bekræftede tilfælde per 100.000 indbyggere i løbet af de seneste to uger, og andelen af positive coronatest er under fire procent, kan der blive åbnet for rejser dertil.

Vurderingen kan gøres på regionalt niveau i Sverige, Danmark og Finland.

Norges globale rejsevejledning gjaldt oprindeligt frem til 15. januar og er altså nu forlænget med to og en halv måned.