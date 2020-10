Norge anklager Rusland for hackerangreb i Stortinget

Det norske parlament, Stortinget, anklager nu Rusland for at stå bag et it-angreb mod flere politikeres e-mailkonti. Angrebet fandt sted i august.

- Baseret på det informationsgrundlag, regeringen besidder, er det vores vurdering, at Rusland står bag denne aktivitet, siger Norges udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide, tirsdag.