Artiklen: Norge anbefales at gøre dele af Danmark til rødt område

Norge anbefales at gøre dele af Danmark til rødt område

Norsk sundhedsstyrelse anbefaler karantænepligt ved indrejse fra Sjælland uden for København og Midtjylland.

Den seneste tid er antallet af coronasmittede i Danmark steget, og det kan nu få konsekvenser for indrejsen fra Norge.

I hvert fald anbefaler den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), mandag aften den norske regering, at dele af Danmark gøres til "rødt område".

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Det er Sjælland uden for København samt Midtjylland, der anbefales at komme på Norges liste over "røde områder".

Det betyder, at der indføres karantænepligt ved indrejse fra områderne.

FHI leverer hver uge en vurdering at situationen til regeringen, som beslutter, hvad der skal gøres.