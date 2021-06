Norge åbner frivillig ordning for Johnson & Johnson-vaccine

Det er en politisk beslutning at indføre den frivillige ordning. Den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet, anbefaler ikke, at man tager Johnson & Johnson-vaccinen.

Der er tale om en model, som minder en hel del om den frivillige ordning i Danmark, hvor man skal igennem en konsultation med en læge, der skal vurdere, om fordelene ved at tage vaccinen overgår risiciene.

Der er fastlagt en række kriterier, som man skal opfylde, for at kunne få vaccinen under den frivillige ordning.

Det kan for eksempel være, hvis man skal rejse til et land med høj smitte, hvis man er nært familiemedlem til en alvorlig syg - for eksempel kræftpatient - eller hvis man selv lider af alvorlig psykisk sygdom.

Derudover er der et lidt mere løst kriterie. Her lyder det, at man kan få den, hvis det ikke at være vaccineret vil gå ud over ens livssituation og sundhed - altså fordi man skal vente på en vaccine i det generelle vaccinationsprogram.

- Det er meget strenge kriterier, som vil betyde, at der vil være nogen, som får nej til at få en vaccine, siger sundhedsminister Bent Høie på pressemødet.

Han forventer ikke, at der vil være ret stor tilslutning til ordningen og peger på, at den lignende ordning i Danmark indtil videre har haft omkring 14.000 vaccinationer.

Den frivillige ordning er blevet etableret, efter at Johnson & Johnson-vaccinen i april blev sat på pause i Norge. Det skete, efter der blev set tilfælde med vaccinerede, som var blev ramt af sjældne tilfælde af blodpropper.

Folkehelseinstituttet anbefalede i maj, at vaccinen blev taget ud af vaccinationsprogrammet.

Lægeforeningen i Norge, der organiserer 96 procent af landets læger, fraråder sine medlemmer at give Johnson & Johnson-vaccinen. Det har samme har man set fra flere danske lægeforeninger.

Der er omkring 200.000 coronavacciner fra Johnson & Johnson liggende på køl i Norge. Modsat de øvrige vacciner kræver den kun et stik.

Forventningen hos FHI er, at alle nordmænd over 18 vil være tilbudt første stik med en vaccine i det generelle vaccinationsprogram omkring august.