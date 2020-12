Norge: Fiskere fra EU-lande kan blive udelukket fra norsk farvand

Fiskere fra EU-landene risikerer at blive udelukket fra norsk farvand, hvis der ikke bliver indgået en fiskeriaftale mellem EU, Storbritannien og Norge inden nytår.

- Vi kan heller ikke forvente, at norske fiskefartøjer får adgang til deres zoner, før der foreligger en aftale, siger ministeren.

Om baggrunden for udtalelsen siger Ingebrigtsen, at forhandlingerne med EU og Storbritannien om fiskeriaftaler for 2021 er stærkt forsinket på grund af forsinkelserne i brexit-forhandlingerne, hvor briterne og EU forsøger at nå til enighed om aftaler.

Disse forhandlinger er måske ikke færdige før årsskiftet.

Ingebrigtsen understreger, at man fra norsk side ønsker at få gang i forhandlinger mellem Norge, Storbritannien og EU.

- Norge har i længere tid talt for at komme i gang med en trilateral aftale. Fra Norges side er det ønskeligt, at dette kommer i gang, så snart situationen er afklaret mellem EU og Storbritannien.

Norge har i over 40 år haft et fiskerisamarbejde med EU. Det har betydet, at norske fiskere har kunnet fiske i EU's farvand og omvendt.

Parterne er enige om at indlede forhandlinger næste år om en ny aftale, som skal erstatte den 40 år gamle overenskomst.

Ingebrigtsen understregede i Stortinget fredag, at Storbritannien bliver en vigtig, selvstændig fiskerination, når overgangsperioden med EU udløber 31. december. Fra nytår vil Storbritannien kunne agere en selvstændig kyststat.

Det norske fiskerisamarbejde med briterne fastlægges i årlige, separate aftaler.

- Det er vigtigt, at vi etablerer et godt samarbejde med Storbritannien, som er en af vore nærmeste naboer, siger den norske minister.

Han pointerer, at klimaet under forhandlingerne trods coronakrise og digitale forbindelser har været åbent, positivt og godt - og præget af vilje til at nå til enighed.