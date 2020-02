Nordmand tiltalt for drab på stedsøster og angreb på moské

Efter at have siddet varetægtsfængslet i over et halvt år tiltales den 22-årige nordmand Philip Manshaus mandag for drab og terror.

Manshaus er anklaget for at have dræbt sin 17-årige stedsøster den 10. august sidste år i deres fælles hjem og derefter at have angrebet moskéen al-Noor Islamic Centre i Bærum uden for Oslo.