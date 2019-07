Nordmand sigtes for netovergreb på filippinske børn

En mand i den nordnorske by Troms er sigtet for en række netovergreb mod flere børn under 14 år, der opholdt sig i Filippinerne.

Ifølge sigtelsen skal overgrebene være foregået over internettet og på en "særlig krænkende måde".

Manden er også sigtet for at medvirke til, at nogen har begået overgreb mod børn og for selv at have forgrebet sig på et barn.

Det norske politis særlige afdeling for efterforskning af organiseret kriminalitet, Kripos, har bistået efterforskningen og samarbejdet med politiet i Filippinerne.

Det filippinske politi foretog i sidste uge en aktion mod et sted, hvor nogle af overgrebene menes at have fundet sted.

Mindst et barn befandt sig på stedet og blev taget med af myndighederne. Derudover blev mindst to personer pågrebet, som politiet mistænker for at have spillet en rolle i sagen.