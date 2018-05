Nordmand anholdt for terrorstøtte i Frankrig afviser hjælp

De franske myndigheders afhøring af nordmanden er sket som led i efterforskningen af cementvirksomheden LafargeHolcims aktiviteter i Syrien i 2013 og 2014.

Wærness blev pågrebet i sidste uge.

Dermed er otte tidligere chefer i selskabet blevet sigtet for terrorfinansiering i det krigshærgede land i Mellemøsten.

Den franske avis Le Monde har rapporteret, at Jacob Wærness blev pågrebet i lufthavnen Roissy-Charles de Gaulle den 2. maj. Han blev afhørt to dage senere.

Det er ikke kendt, om han fortsat er fængslet. Udenrigsministeriet i Oslo henviser til fransk politi.

- Udenrigsministeriet kender til, at en norsk statsborger er blevet anholdt i Paris. Vedkommende ønsker ikke konsulær bistand, siger kommunikationsmedarbejder Ingrid Kvammen Ekker i ministeriet.

Den 40-årige skal i over et år have afvist at lade sig afhøre, skriver Le Monde. Han har foreslået, at fransk politi kan tale med ham via Skype, eller de kan komme til Schweiz og mødes med ham.

Jacob Wærness taler arabisk, og han har tidligere arbejdet for PST. Han er i dag tilknyttet en stiftelse i Zürich.

Fra 2011 til 2013 havde han ansvar for sikkerheden på cementfabrikken i Syrien.

Fransk politis efterforskning knytter sig til, hvordan selskabet opretholdt driften af fabrikken i byen Jalabiya i det nordlige Syrien, mens borgerkrigen udviklede sig.

Området blev i løbet af krigens tidlige år i vid udstrækning indtaget af oprørsgrupper - herunder Islamisk Stat.

Wærness har fortalt, hvordan han betalte løsepenge for at få ansatte fri af fangenskab. Han har også til den franske tv-kanal France24 fortalt, at han har betalt beskyttelsespenge.

Han udgav i 2016 bogen "Risikochef i Syrien" på forlaget Pax. Heri fortæller han om sin tid som sikkerhedschef i det farlige land.