Nordmændene trodser coronapandemien på nationaldagen

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og deres to børn prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med til at fejre Norges grundlovsdag den 17. maj. Selvom dagen er præget af coronapandemien, har det ikke forhindret nordmændene i at fejre deres nationaldag.

Foto: Lise åserud/NTB scanpix/Ritzau Scanpix