Nordmænd trodser forsamlingsforbud natten til nationaldag

Politiet i Oslo melder til NTB, at de modtager mange anmeldelser om store forsamlinger, men at der ikke er meget at stille op.

- I Frogner-parken opholder mellem 500 og 1000 studerende sig. Det er ikke tilladt, men vi har ikke kapacitet til at agere smitteværnspoliti.

- Vi er der med patruljer og viser vores ansigt. Vi har også fået anmeldelser om studerende, der samles andre steder i Oslo, men i Frogner-parken opholder sig flest, siger operationschef Line Skott til NTB.

I den nordøstlige kommune Harstad i Troms har der været store samlinger af studerende og unge. Her har politiet ligeledes valgt ikke at gribe ind og viser i stedet sit ansigt på samme måde som i Oslo.

- Vi har mange hundrede spredt i flere områder, siger driftsleder Karl Erik Thomassen og tilføjer:

- Vi overvejede at lukke hele området i et stykke tid, men det ville have været vanskeligt at transportere så mange hundreder af mennesker ud, og desuden har det også fordele at have alle samlet et sted.

Lignende meldinger lyder fra andre norske politikredse, skriver NTB.

Tidligere denne uge oplyste det norske politi, at det ikke havde kapacitet til at bruge magt mod forsamlinger i forbindelse med nationaldagen. Det skrev den norske avis VG.

- Vi har ikke mandskab til det. Vi har ikke hjemmel til det. Og vi ønsker heller ikke den hjemmel. Vi vil ikke være sådan et politi, der går ind med magt for at få folk til at følge myndighedernes råd, sagde politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.

Den norske regering har generelt åbnet for private forsamlinger på op til 20 personer. Ved større arrangementer åbnes der for op til 50 personer.

Norge har efter en række tiltag foreløbig klaret sig godt igennem epidemien. Her er der registreret 4,3 coronadødsfald per 100.000 indbyggere. I Danmark er tallet 9,2.

17. maj bliver typisk fejret i stor stil og markerer, at Norge fik sin egen grundlov i 1814.