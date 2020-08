Nordkoreas leder har givet mere magt til sin søster

- Kim har stadig "absolut autoritet", men han har uddelegeret ansvaret for forskellige politik-områder til andre for at reducere sit stressniveau, rapporterer efterretningsorganet.

Ha Tae-keung, et medlem af et oppositionsparti, som er med i efterretningsudvalget, siger, at søsteren hjælper med at styre Nordkorea.

- Hun er reelt nummer to efter sin bror, siger Ha.

Efterretningsorganet har dog tidligere fremsat falske oplysninger om Nordkorea.

Rapporterne om en ny magtfordeling kom frem ved et lukket møde torsdag i Sydkoreas nationalforsamling.

Kim Jong-un har gradvist givet beføjelser til andre, hedder det.

Rapporterne giver næring til spekulationer om, hvorvidt Kim Yo-jong bliver arvtager til sin bror. Hun har nu fået ansvaret for Nordkoreas politik over for USA.

Kim Yo-jong vakte første gang international opsigt, da hun som det første medlem af Kim-dynastiet besøgte Sydkorea under Vinter-OL. Under det politiske tøbrud i 2018 deltog hun i møder med præsidenterne fra Sydkorea, Moon Jae-in, Kinas Xi Jinping og Donald Trump fra USA.

Hun er den yngste datter af den afdøde leder Kim Jong-il. Hun har samme mor som Kim Jong-un og dennes bror Kim Jong-chol, som ikke menes at have nogen særlig magtposition.

Kim Yo-jong blev født i 1988 og er fire år yngre end den nordkoreanske leder.

De to var sammen studerende i Bern i Schweiz. Ansatte på skolen har fortalt, at hun var overbeskyttet af vagter og tjenestefolk. Det siges, at hun engang havde en let forkølelse og øjeblikkeligt blev bragt på hospitalet.

I april i år kom Kim Yo-jong i fokus, da hende bror i en periode ikke viste sig offentligt. Da der blev fremsat spekulationer om, at han var alvorligt syg eller måske død, blev hun nævnt som en mulig ny leder.

Kim Yo-jong siges at være gift med sønnen til Choe Ryong-hae, den magtfulde partisekretær.