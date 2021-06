Nordkoreanere meldes stærkt bekymrede over Kim Jong-uns vægttab

Borgeren udtrykte bekymringen efter at have set nylige optagelser af Kim Jong-un.

- At se vores respekterede leder se så udmagret ud knuser vort folks hjerter så meget.

- Alle siger, at de blev bragt til tårer, siger borgeren i interviewet på statskanalen KRT.

Det sjældne udsagn om lederen kommer, efter at udenlandske analytikere i begyndelsen af juni bemærkede, at den 37-årige leder virkede til at have tabt sig betydeligt.

I klippet på stats-tv ses borgere i Pyongyang kigge på en stor skærm udenfor. Skærmen viser en koncert, hvor Kim Jong-un og andre partifæller deltager som gæster.

Reuters har ikke selvstændigt kunnet bekræfte ægtheden af klippet.

Udsendelsen på stats-tv forklarer ikke, hvad der ligger bag Kim Jong-uns vægttab.

Efter en måneds fravær var lederen tilbage på stats-tv tidligere i juni. Her påpegede analytikere ved NK News, som er en hjemmeside med base i Sydkorea med fokus på Nordkorea, Kim Jong-uns vægttab.

De fremhævede blandt andet, at hans ur var blevet strammet for at sidde ordentligt på hans nu tyndere håndled.

Kim Jong-un sidder tungt på magten i Nordkorea. Og da der er usikkerhed om, hvem der skal følge efter ham, holder internationale medier, spiontjenester og specialister nøje øje med hans helbred.

Sidste år eksploderede spekulationerne om hans helbred. Det skete, i kølvandet på at han 15. april missede fejringen af Nordkorea-grundlægger Kim Il-sungs fødselsdag.

Han var først tilbage i offentligheden igen tidligt i maj.