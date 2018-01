Nordkorea vil diskutere atleters OL-deltagelse onsdag

Men ved mødet foreslog Nordkorea også Sydkorea at holde yderligere et møde onsdag 17. januar. Her skal nordkoreanske atleters mulige deltagelse ved vinter-OL stå øverst på dagsordenen.

Det oplyser Sydkoreas genforeningsministerium.

Ministeriet oplyser også, at man stadig ikke har taget en beslutning om, hvorvidt man går med til at holde mødet onsdag.

Mødet skal, hvis det står til Nordkorea, foregå på den sydkoreanske side i grænsebyen Panmunjom. Byen har dannet ramme om de seneste OL-forhandlinger mellem de to nabolande.

Det er i første omgang småt med nyheder om, hvad landene mandag har fundet ud af i forhold til den nordkoreanske kunsttrups mulige deltagelse ved vinter-OL.

Det var på forhånd kendt, at mødet mandag ikke ville handle om atleters deltagelse. Men Nordkorea har altså nu foreslået en potentiel dato til det møde.

Som situationen er nu, er der kun to nordkoreanske deltagere ved vinter-OL, og det er to kunstskøjteløbere. De har kvalificeret sig, men de nåede ikke at tilmelde sig i tide.

Dog har Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ifølge nyhedsbureauet AFP udvist velvilje i sagen og meldt ud, at komitéen vil overveje at dele wildcards ud til nordkoreanske atleter.

Den helt store slagplan for Nordkoreas deltagelse ved vinter-OL skal lægges lørdag 20. januar. Her mødes repræsentanter fra de to landes olympiske komitéer med IOC i schweiziske Lausanne.

Vinter-OL begynder 9. februar og varer indtil 25. februar.