Nordkorea truer med soldater i afvæbnede grænseområder

Spændingerne mellem de to lande er vokset, siden sydkoreanske aktivister angiveligt sendte omkring 50.000 propaganda-flyveblade indover grænsen til Nordkorea.

Tirsdag oplyser den nordkoreanske hær, at Nordkorea er ved at gennemgå en plan for at "genindsætte hæren i de zoner, der er blevet demilitariseret som følge af aftalen mellem nord og syd".

Planen indeholder også elementer, der skal "omdanne frontlinjen til en fæstning og styrke den militære årvågenhed mod syd yderligere", oplyser Nordkoreas hær i erklæringen fra KCNA.

Det står ikke umiddelbart klart, præcis hvilke zoner der henvises til.

Det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap rapporterer, at der kan være tale om områderne omkring den vestlige grænseby Kaesong samt bjerget Kumgang på østkysten.

Styret i Nordkorea har krævet, at Sydkorea griber ind over for flyvebladene, der kritiserer den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

De voksende spændinger har desuden fået Nordkorea til at true med at afbryde alle politiske og militære kommunikationslinjer med Sydkorea.

Også Kim Jong-uns søster, Kim Yo-jong, har advaret Sydkorea om "gengældelse", som kan omfatte militæret.

I 2018 underskrev de to landes ledere ellers en erklæring, hvori de lovede at arbejde for gøre Korea-halvøen atomvåbenfri og indstille alle "fjendtlige handlinger".