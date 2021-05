Nordkorea sender forældreløse unge på arbejde i kulminer

Hundredvis af unge, forældreløse nordkoreanere har angiveligt meldt sig frivilligt til at arbejde i landets mine-, landbrugs- og byggesektor.

Det skriver Nordkoreas statslige nyhedsbureau KCNA lørdag.

Ifølge KCNA har mere end 700 forældreløse "med visdom og mod i deres bedste unge alder" valgt at arbejde på kollektive landbrug på et stort jern- og stålkompleks og med skovdrift.

Torsdag meldte bureauet, at cirka 150 dimittender fra tre skoler for forældreløse havde meldt sig til at arbejde frivilligt i landets kulminer.

KCNA oplyser ikke noget om de forældreløses alder. Men billeder i statslige aviser viser unge mennesker, der ser ud til at være i deres teenageår.

Trods meldingerne er der næppe tale om frivilligt arbejde. Flere menneskerettighedsorganisationer har længe beskyldt Nordkorea for at udnytte børn til tvangsarbejde. Noget som landet benægter.

FN har tidligere sagt, at lukningen af Nordkoreas grænser for at håndtere coronapandemien har forværret menneskerettighedsovertrædelser i landet og de økonomiske trængsler for de cirka 26 millioner indbyggere.

Siden pandemien brød ud, har der ifølge FN også være flere meldinger om mangel på mad.

USA's udenrigsministerium frigav i 2020 en rapport om menneskerettigheder i Nordkorea.

Den fandt eksempler på, at børn ned til 16-årsalderen blev indskrevet i militærlignende byggebrigader i op til ti år ad gangen. Her blev de blandt andet udsat for lange arbejdsdage og farligt arbejde.

- De studerende led af fysiske og psykologiske skader, fejlernæring og udmattelse på grund af tvangsarbejde, står der blandt andet i rapporten.

Nordkoreas leder, Kim Jong-Un, skrev tirsdag i et brev til flere fagbevægelser, at landet de seneste år har stået over for sine "værste problemer nogensinde".

KCNA har på det seneste også meldt om, hvordan universitetsstuderende og soldater fra landets kæmpe hær af værnepligtige har meldt sig til frivilligt arbejde.