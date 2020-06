Nordkorea sætter militære planer mod Sydkorea på pause

Beslutningen er truffet i landets centrale militærudvalg, hvor leder Kim Jong-un ved det seneste møde sad for bordenden.

Her blev det også diskuteret, hvordan man "yderligere kunne styrke landets militære afskrækkelsesmidler".

De politiske spændinger mellem Nord- og Sydkorea har været stigende efter planer fra grupper i Sydkorea om at sende flyveblade ind over grænsen.

Ifølge den nordkoreanske regering var det et brud på en aftale mellem de to lande om at forebygge militære konfrontationer.

Inden for de seneste uger har Nordkorea sprængt et samarbejdskontor i luften i grænsebyen Kaesong, hvor det tidligere har holdt møder med repræsentanter fra Sydkorea.

Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong advarede i sidste uge om mere gengældelse mod Sydkorea, som kunne involvere militæret - dog uden at uddybe.