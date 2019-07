Nordkorea prøveaffyrer flere ballistiske missiler

Missilerne, der blev affyret fra Hodo-halvøen nord for byen Wonsan på den nordkoreanske østkyst, fløj cirka 250 kilometer, før de styrtede i havet.

- Vi analyserer fortsat deres kurs, og hvorvidt der kan komme flere affyringer, tilføjer en embedsmand fra generalstaben til nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Sydkoreas forsvarsminister, Jeong Kyeong-doo, er der tale om en anden type missiler, end de der blev affyret sidste uge. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ved prøveaffyringen torsdag var der tale om kortdistanceraketter.

Over for nyhedsbureauet Kyodo understreger Japans forsvarsminister, Takeshi Iwaya, at enhver affyring af ballistiske missiler fra Nordkorea over Det Japanske Hav er en overtrædelse af FN's resolutioner.

Nordkorea har ikke kommenteret på affyringen onsdag morgen, men kaldte prøveaffyringen i sidste uge for en advarsel til Sydkorea, der netop havde annonceret nye militærøvelser med USA.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, har længe ført diplomatiske samtaler om det isolerede lands atomprogram.

Over bare et år har de to ledere mødtes tre gange - senest i juni, hvor også Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, deltog ved forhandlinger, der foregik i den demilitariserede zone, der deler Den Koreanske Halvø.

Nordkorea har længe kritiseret, at Sydkorea og USA fortsætter med at have fælles militærøvelser i Det Japanske Hav. Den næste er planlagt til august.

USA har endnu ikke kommenteret på den seneste prøveaffyring.