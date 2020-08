Nordkorea ophæver lockdown i grænseby efter coronafrygt

Kim traf beslutningen på et møde i det kommunistiske partis magtfulde politbureau, der var samlet for at drøfte regeringens bestræbelser på at forhindre et virusudbrud samt den seneste tids kraftige regn og oversvømmelser i landet.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har ophævet en tre uger lang lockdown i grænsebyen Kaesong, hvor en mand var mistænkt for at være smittet med coronavirus.

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau KCNA fredag.

Nordkorea hævder, at landet ikke har bekræftet nogen tilfælde af coronavirus, selv om Kim i juli sagde, at "det ondsindede virus kan være kommet ind i landet".

Det skete, efter at en mand, som deserterede til Sydkorea for tre år siden, var vendt tilbage til Nordkorea over grænsen tidligere i juli med symptomer, der pegede på covid-19.

- Der er sket en katastrofe i byen Kaesong, hvor en afhopper, der tog mod syd for tre år siden, mistænkes for at være smittet med det ondsindede virus. Personen vendte tilbage 19. juli efter ulovligt at have krydset grænsen, rapporterede KCNA i slutningen af juli.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har testresultater fra manden senere vist sig at være "ikke entydige".

Kim Jong-un udtaler via KCNA fredag, at forebyggende coronaforanstaltninger nu har stabiliseret risikoen i området omkring Kaesong

Selv om Kim ophæver den tre uger lange lockdown i grænsebyen, siger han, at grænsekontrollen fortsat vil forblive streng.

Samtidig beordrer han lokalsamfund til ikke at tage imod ekstern hjælp udefra i forbindelse med oversvømmelserne.

- Den nuværende situation, hvor spredningen af det verdensomspændende, ondartede virus er blevet værre, kræver af os, at vi ikke tillader hjælp udefra, udtaler den nordkoreanske leder ifølge KCNA.

Monsunsæsonen i Nordkorea har forårsaget omfattende skader i flere provinser, hvor over 16.000 huse og 630 offentlige bygninger er blevet ødelagt eller oversvømmet.