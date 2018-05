Nordkorea lægger atomanlæg i ruiner med flere sprængninger

Nordkorea har torsdag - som lovet - angiveligt demonteret et atomanlæg under påsyn af internationale medier.

Destruktionen af anlægget i bjergene i den nordøstlige del af landet skete torsdag med sprængninger. Det stod på over flere timer.

Sprængladninger var rettet mod tre tunneler i bjerget og observationstårne i området.

Der var imidlertid ingen internationale observatører med ekspertviden til stede.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, havde annonceret, at styret ville tilintetgøre testanlægget, før han skulle mødes med USA's præsident, Donald Trump.

Den formodede afmontering af anlægget kommer, efter at der på ny er stigende spændinger mellem USA og Nordkorea.

I Nordkorea er styret ophidset over, at USA's vicepræsident, Mike Pence, har sagt, at Nordkorea kan ende som Libyen.

Libyen indgik en aftale om atomafrustning i 2003. Otte år senere blev Muammar Gaddafi, som var landets leder i årtier, dræbt i forbindelse med en vestlig militærintervention.

Meldingen fra Pence har - sammen med USA's seneste militærøvelse i Sydkorea - skabt tvivl om topmødet mellem Kim Jong-un og Donald Trump 12. juni i Singapore.

Torsdagens første sprængning blev detoneret omkring klokken 11 lokal tid. Den forårsagede en sammenstyrtning af en nordgående tunnel, hvor der blev gennemført fem test mellem 2009 og 2017.

Yderligere to sprængninger ødelagde tunneler mod vest og syd. Desuden blev observationstårne og barakker væltet ved flere detonationer.

De journalister, som deltog under den ni timer lange seance, ankom til stedet torsdag morgen. For at nå til Punggye-ri måtte de rejse 11 timer med nattog fra havnebyen Wonsan.