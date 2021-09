Nordkorea hævder at have affyret et hypersonisk missil

Det var et nyudviklet hypersonisk missil, Nordkorea affyrede tirsdag morgen lokal tid ud for landets østkyst.

Ifølge KCNA øger udviklingen af våbensystemet Nordkoreas forsvarskapacitet.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, var ikke til stede ved affyringen af missilet.

- Under den første prøveaffyring bekræftede nationale forskere fra forsvaret navigationskontrollen og stabiliteten af missilet, oplyser KCNA ifølge Reuters.

Det oplyses videre, at der var tale om et Hwasong-8-missil.

Ifølge KCNA præsterede missilet det, det skulle, i forhold til "manøvredygtighed og flyvekarakteristika for det løsrevne hypersoniske, glidende sprænghoved".

Et hypersonisk våben flyver mindst fem gange hurtigere end lydens hastighed.

Hypersoniske missiler kan programmeres til uforudsigelige baner og foretage skarpe manøvrer, når de nærmer sig et mål. De kan følge fladere og langt lavere baner end ballistiske missiler.

Sydkoreas militær oplyste tidligt tirsdag morgen, at Nordkorea havde affyret et missil ud over havet fra landets østkyst.

Missilet blev ifølge Sydkoreas fælles stabschefer affyret fra den nordlige Chagang-provins omkring klokken 06.40 lokal tid.

Kort tid efter gik Nordkoreas FN-ambassadør, Kim Song, på talerstolen i New York City til FN's Generalforsamling.

Her forsvarede han Nordkoreas "ret" til at teste våben og sagde, at "ingen kan nægte" landet at udføre test.

- Vi opbygger blot vores nationale forsvar, således at vi kan forsvare os selv og værne om landets sikkerhed og fred, sagde Kim Song i New York City ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er ikke mere end to uger siden, at det nordkoreanske militær foretog endnu en prøveaffyring af ballistiske missiler.

Ifølge Sydkoreas forsvarskommando blev der 15. september affyret to ballistiske missiler.

Samme dag gennemførte Sydkorea en affyring af landets første ubådsmissil.