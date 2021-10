Nordkorea genåbner telefonforbindelser til Sydkorea

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, udtrykte i sidste uge sin velvilje over for at genoptage kontakten, som Nordkorea afbrød i begyndelsen af august som protest mod Sydkorea og USA's militære øvelser.

Det skete, få dage efter at telefonlinjerne var blevet genåbnet for første gang i et år.

KCNA melder, at telefonlinjerne vil blive genåbnet klokken 9 mandag morgen lokal tid. Det svarer til klokken 02 natten til mandag dansk tid.

Nordkorea opfordrer Sydkorea til at leve op til landets "opgaver" i forhold at genoprette det anspændte forhold på tværs af grænsen, men uddyber ikke, hvad der menes med dette.

De to lande har teknisk set været i krig med hinanden siden 1950, men siden 1953 har konflikten været reduceret til en række soldater, der patruljerer hver sin side af grænsen.

De to lande afsluttede nemlig Koreakrigen med en våbenhvile - ikke en fredsaftale.

Kim Jong-un har tidligere opfordret Sydkorea til at opgive sine "vrangforestillinger" om det nordkoreanske militær.

- De sydkoreanske myndigheder bør gøre en ihærdig indsats for at bringe båndene mellem nord og syd på rette spor og afvikle de vigtige opgaver, der skal prioriteres for at åbne for en lys fremtid, skriver KCNA.

Den genoptagne kommunikation kommer, efter at Nordkorea i sidste uge testede flere missiler, herunder et nyt hypersonisk missil.

I begyndelsen af september oplyste landet, at det også med succes havde affyret langdistancemissiler.

Missilaffyringerne fik USA, Storbritannien og Frankrig til at indkalde til møde i FN's Sikkerhedsråd fredag i sidste uge. Mødet foregik bag lukkede døre.