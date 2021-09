Nordkorea foretager endnu en prøveaffyring af et missil

Ifølge Sydkoreas forsvarskommando blev der affyret to ballistiske missiler, skriver nyhedsbureauet Yonhap.

Det nordkoreanske militær har onsdag angiveligt foretaget endnu en prøveaffyring af mindst et ballistisk missil.

Kystvagten i Japan oplyser også, det har registeret et objekt, der kunne været et ballistisk missil, blive sendt ud over havet fra Nordkorea.

Missilet lod til at styrte ned i havet, inden det nåede ind over japansk farvand, oplyser kystvagten.

Informationerne er ikke bekræftet fra nordkoreansk side.

Indtil videre er der ikke yderligere informationer om affyringen, der finder sted, få dage efter at Nordkorea meddelte, at det med succes havde foretaget prøveaffyringer af en ny type langtrækkende missiler.

Testaffyringerne fandt sted både lørdag og søndag. Missilerne fløj 1500 kilometer, før de ramte deres mål i landets territoriale farvand.

Det statslige nyhedsbureau, KCNA, kaldte missilaffyringerne for strategisk vigtige, da de giver Nordkorea "endnu et effektivt afskrækkelsesmiddel".

Meldingerne om prøveaffyringerne kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem USA og den kommunistiske stat er forværret på grund af tiltagende usikkerhed omkring landets atomprogram.

Nordkorea er underlagt en række internationale sanktioner på grund af dets atomvåben og missilprogrammer.

USA's tidligere præsident Donald Trump formåede at få Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i tale om landets atomprogram, men forhandlinger mellem de to lande gik i stå efter et møde i Hanoi i Vietnam i 2019.

Den nuværende præsident Joe Bidens udsending Sung Kim har gentagne gange udtrykt en velvilje for at mødes med Pyongyang-kolleger "hvor som helst og når som helst".

Men Nordkorea har ikke givet nogen indikation på, at det vil droppe sine våben og har afvist sydkoreanske bestræbelser på at genoplive dialogen.