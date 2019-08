Nordkorea afviser nogensinde at forhandle med Sydkorea igen

Det siger talsmanden for Nordkoreas statsstyrede Komité for Fredelig Genforening natten til fredag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nordkorea afviser en appel om dialog fra Sydkoreas præsident og nægter nogensinde at genoptage samtalerne med nabolandet.

- Det står klart, at vi ikke har mere at tale med de sydkoreanske myndigheder om, og vi har intet ønske om at holde samtaler med dem nogensinde igen, siger han.

Blot få timer efter den hårde afvisning, oplyser Sydkoreas militær, at Nordkorea endnu engang har affyret to uidentificerede missiler ud over Det Japanske Hav. Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Militæret overvåger situationen i tilfælde af yderligere prøveaffyringer, lyder det fra Sydkoreas militær.

Den nordkoreanske afvisning kommer, en dag efter at Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, udtrykte et ønske om at indgå i dialog med Nordkorea.

Samtidig sagde Moon Jae-in, at han vil gå efter at få Syd- og Nordkorea genforenet inden 2045.

Det er ikke første gang, at Nordkorea afviser Sydkoreas ønsker om at genoptage dialogen mellem de to lande.

Så længe Sydkorea fortsætter med at holde fælles militærøvelser med USA, hvor Nordkorea anses som "fjenden", vil det ikke ske, lød det i weekenden fra Nordkorea.

Nordkoreas missiltest natten til fredag er den sjette siden slutningen af juli.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har tidligere sagt, at de seneste prøveaffyringer er et svar på Sydkoreas og USA's fælles militærøvelser.

USA's præsident, Donald Trump, har endnu ikke kommenteret den seneste prøveaffyring.

Men præsidenten har tidligere bagatelliseret Nordkoreas prøveaffyringer og understreget, at der ikke har været tale om hverken atomtests eller ballistiske missiler.

Flere FN-resolutioner forbyder Nordkorea at gennemføre prøveaffyringer af ballistiske missiler.