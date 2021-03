Nordkorea afviser dialog med USA og Joe Biden

Det bekræfter Nordkoreas viceudenrigsminister, Choe Son-hui, i en udtalelse over for det statslige, nordkoreanske nyhedsbureau, KCNA.

Meldingen kommer, efter at en amerikansk embedsmand anonymt har udtalt til nyhedsbureauet Reuters, at Biden-administrationen siden midten af februar har forsøgt at skabe kontakt mellem de to lande. Det er sket "via adskillige kanaler".

USA har dog ikke fået noget svar, lød det dengang fra den amerikanske embedsmand.

Choe Son-hui bekræfter, at der ikke er blevet svaret på henvendelserne fra Bidens administration.

Hun siger, at det nordkoreanske styre ikke er interesseret i dialog med amerikanerne, før administrationen i Washington D.C. stopper sin fjendtlige politik over for Nordkorea.

Choe Son-hui påpeger, at det eneste, der er blevet kommunikeret fra den nye præsident, Joe Biden, er "vanvittige teorier om 'trusler fra Nordkorea' og grundløs retorik om 'fuldstændig atomafrustning'".

Derfor mener hun, at der er tale om et "billigt trick" fra USA's side for at vinde mere tid og skabe en folkestemning.