Nordkorea affyrer efter alt at dømme ballistisk missil

Nordkorea har affyret et missil ud over havet fra landets østkyst tidligt tirsdag morgen lokal tid.

Ifølge Japans forsvarsministerium er der efter alt at dømme tale om et ballistisk missil.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kort tid efter Sydkoreas udmelding er Nordkoreas FN-ambassadør, Kim Song, på talerstolen i New York City til FN's Generalforsamling.

Her forsvarer han Nordkoreas "ret" til at teste våben og siger, at "ingen kan nægte" landet at udføre test.

- Vi opbygger blot vores nationale forsvar, således at vi kan forsvare os selv og værne om landets sikkerhed og fred, siger Kim Song i New York City ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er ikke mere end to uger siden, at det nordkoreanske militær foretog endnu en prøveaffyring af ballistiske missiler.

Ifølge Sydkoreas forsvarskommando blev der 15. september affyret to ballistiske missiler.

Det skriver Yonhap ifølge Reuters.

Affyringen fandt sted, få dage efter at Nordkorea havde meddelt, at det med succes havde foretaget prøveaffyringer af en ny type langtrækkende missiler.

Testaffyringerne fandt sted 11. og 12. september. Missilerne fløj 1500 kilometer, før de ramte deres mål i landets territoriale farvand.

Det statslige nyhedsbureau, KCNA, kaldte missilaffyringerne for strategisk vigtige, da de giver Nordkorea "endnu et effektivt afskrækkelsesmiddel".

Det er blot få dage siden, at den nordkoreanske leder Kim Jong-uns indflydelsesrige søster Kim Yo-jong stillede et topmøde mellem Nordkorea og Sydkorea i udsigt.

Kim Yo-jong, der fungerer som en vigtig rådgiver for den nordkoreanske leder, insisterede dog på, at "upartiskhed" og gensidig respekt er nødvendigt, skriver AFP.

Samtidig fordømte hun Sydkorea og USA's "dobbeltmoral" i deres kritik af Nordkoreas militære udvikling, alt imens de selv opbygger deres egne militære kapaciteter.

For knap to uger siden gennemførte Sydkorea en affyring af landets første ubådsmissil.

Missilet er ifølge det sydkoreanske præsidentkontor en del af en opgradering af Sydkoreas militær og skal blandt andet sikre beskyttelse mod eventuelle trusler fra Nordkorea.

Tidligere i år ophævede USA en særlig restriktion, der blev indført for 42 år siden, og som lød på, at Sydkorea ikke måtte udvikle missiler med en rækkevidde på over 800 kilometer.