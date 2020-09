Nordkorea advarer Sydkorea mod at krydse havgrænse i jagt på lig

Nordkorea har søndag advaret Sydkorea mod at krænke landets vestlige havgrænse i eftersøgningen efter liget af en sydkoreaner, der blev dræbt af nordkoreanske soldater.

De sydkoreanske myndigheder har ledt efter liget af en 47-årig medarbejder fra Sydkoreas Hav- og Fiskeriministerium, efter at han forsvandt fra et inspektionsfartøj omkring ti kilometer syd for den nordkoreanske havgrænse.