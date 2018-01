Nordkorea accepterer Sydkoreas invitation til officielt møde

Nordkorea har accepteret en invitation fra Sydkorea om at holde officielle diplomatiske samtaler på et møde 9. januar.

En eventuel nordkoreansk deltagelse ved det kommende vinter-OL i Sydkorea vil blandt andet være på dagsordenen på mødet.

Hvem, der skal deltage på mødet, vil blive aftalt på et senere tidspunkt.

Der har den seneste uge været flere tegn på opblødning i det ellers anstrengte forhold mellem de to koreanske naboer.

Tidligere på ugen beordrede Nordkoreas leder, Kim Jong-un, en kommunikationslinje til Sydkorea genåbnet, efter at den har været lukket i flere år.

I sin nytårstale omtalte Kim Jong-un desuden det kommende vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang med et ønske om, at legene ville blive en succes.

Han omtalte i samme forbindelse muligheden for, at Nordkorea ville sende en delegation til Sydkorea i forbindelse med legene.

Den nordkoreanske leder advarede samtidig i sin nytårstale sine fjender om, at han er klar til at lancere et atomangreb til hver en tid.

Truslen kom, efter at især forholdet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un er blevet forværret under en åben ordkrig mellem de to ledere det seneste år.

Donald Trump har givet udtryk for, at eventuelle samtaler mellem Nord- og Sydkorea vil være "en god ting".

Torsdag aftalte Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og Donald Trump, at man vil udsætte en række fælles militære øvelser, indtil det kommende vinter-OL er overstået, skriver AFP.

De militære øvelser har været en evig kilde til frustration og vrede hos Kim Jong-un.