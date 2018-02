Nordkorea åbner efter OL døren på klem til USA

Ved et møde med den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, i Pyeongchang har den nordkoreanske delegation også sagt, at relationerne mellem de to koreaer og relationerne mellem USA og Nordkorea bør gå hånd i hånd.

Nordkorea er parat til at føre forhandlinger med USA. Det oplyser Sydkoreas præsidentkontor efter at have holdt møder med medlemmer af en nordkoreansk delegation ved det netop afsluttede vinter-OL.

Det fremgår af presseerklæringen fra præsidentens kontor.

USA er ved at indføre nye sanktioner mod snesevis af virksomheder og fartøjer fra i alt ni forskellige lande, som har forbindelser til nordkoreansk skibsfart.

Det er de hidtil mest omfattende sanktioner mod Nordkorea.

De nye tiltag fra USA's side skal være med til at øge presset på styret i Nordkorea for at få det til at opgive landets omstridte atomprogram.

Nordkorea foretog sidste år adskillige prøveaffyringer af langtrækkende raketter. Landet foretog også sin hidtil kraftigste atomprøvesprængning. Det skete på trods af flere resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd.

Nord- og Sydkorea har brugt vinter-OL som en anledning til at forsøge at få indledt nye forhandlinger mellem de to lande.