Nordirske ledere kæmper med at dæmpe værste uro i mange år

Det sker, efter at de nordirere, som er tilhængere af en tæt tilknytning til resten af Storbritannien, i stigende grad har udtrykt deres frustrationer over handelsbarrierer, som er opstået efter brexit.

De to rivaliserende partier i Nordirlands magtdelingsregering har for en stund lagt uenigheder til side og er torsdag kommet med en fælles udtalelse om uroen i hovedstaden Belfast.

Trods appeller om ro var der endnu engang sammenstød torsdag aften.

Her skød politi med vandkanoner mod unge efter at være blevet angrebet med benzinbomber og sten.

En uge med uroligheder har resulteret i skader hos i alt 55 betjente, mens unge helt ned i 13-14-årsalderen er blevet anholdt.

- Vi er dybt bekymrede over de scener, som vi alle har været vidne til på vores gader, lyder det fra koalitionen, som består af både pro-irske katolske nationalister og pro-britiske protestanter.

- Mens vores politiske positioner er meget forskellige i forhold til mange spørgsmål, er vi forenede i støtten til lov og orden, og vi støtter politiets arbejde.

Den britiske og irske premierminister har mødtes om situationen, og også Det Hvide Hus' pressetalsperson har udtalt, at Biden-administrationen i USA er bekymret.

USA's udenrigsministerium sagde samtidig, at Langfredagsaftalen fra 1998, som var med til at sætte en stopper for årtiers konflikt, ikke må blive "et offer" for brexit.

Omkring 3500 blev dræbt under den 30 år lange nordirske konflikt, der ofte blot kaldes "The Troubles".

Sinn Fein ønsker at genforene Irland og Nordirland, og Democratic Unionist Party (DUP) er fortaler for en tæt tilknytning til resten af Storbritannien.