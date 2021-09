Nordirsk politi sigter to mænd i sag om journalistdrab

Mændene i alderen 21 og 33 år er også blevet sigtet for optøjer samt besiddelse af skydevåben med det formål at bringe andres liv i fare.

Nordirsk politi har sigtet to mænd for drabet på journalisten Lyra McKee i 2019 i Londonderry.

De to mænd skal i retten fredag, lyder det i meddelelsen.

Den 29-årige Lyra McKee blev ramt af et skud, da der i april 2019 udbrød optøjer i Londonderry.

McKee blev bragt til et hospital, men døde af sine kvæstelser.

Politiet mente på det tidspunkt, at det var en vildfaren kugle, der tog livet af journalisten.

Få dage efter drabet tog den paramilitære gruppe The New IRA skylden for drabet. Gruppen forklarede i en udtalelse, at det skete ved et uheld og undskyldte for det.

Nordirsk politi har siden efterforsket McKees død som en "terrorhændelse".

Lyra McKees død rystede Nordirland. Hun var den første journalist, der var blevet dræbt i Nordirland i over 20 år.

Den daværende britiske premierminister, Theresa May, og hendes irske kollega, Leo Varadkar, deltog sammen med Nordirlands politiske ledere i McKees begravelse.