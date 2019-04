Nordirsk politi frigiver video af mistænkt drabsmand

Den 29-årige journalist Lyra McKee blev ramt af et skud, da der sent torsdag aften udbrød optøjer i Derry, der officielt hedder Londonderry.

Politiet mener, at det var en vildfaren kugle, der tog livet af journalisten.

På overvågningsvideoen ses en maskeret mand sidde på hug bag en bygning og affyre et våben.

- Vi deler disse optagelser for at opfordre alle, som har informationer, til at tage kontakt til os. Lokale borgere kender mandens identitet, og vi ønsker at fjerne drabsmanden fra vores gader, siger efterforskningsleder Jason Murphy.

Optøjerne i Derry torsdag aften begyndte med, at flere hætteklædte uromagere begyndte at kaste flasker og sten mod politiet.

Omkring midnat eskalerede volden og mundede ud i flere skud og kast med benzinbomber.

Drabet på journalisten, der efterforskes som en "terrorhændelse", har vakt stærke reaktioner i Storbritannien.

Lyra McKee blev et kendt navn i Nordirland i 2014, da hun skrev om, hvordan det var at vokse op som lesbisk i hovedstaden Belfast. For nylig havde hun indgået en aftale om at skrive to bøger.

Ifølge politiet kan hovedkræfterne bag urolighederne meget vel være gruppen The New IRA. Den har de seneste år været med til at få gamle uroligheder til at blusse op med fornyet kraft.

Gruppen består angiveligt af udbrydere fra IRA, Irish Republican Army, som formelt blev opløst for flere år siden.

Konflikten i Nordirland blev standset og forhandlet på plads i forbindelse med den såkaldte Langfredagsaftale fra 1998.