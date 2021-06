Nordirsk partileder trækker sig efter strid om ny førsteminister

Udnævnelsen, der er sket med opbakning fra det nationalistiske Sinn Fein, har efterfølgende ført til et internt opgør i DUP.

Partiets leder, Edwin Poots, oplyser således torsdag aften, at han trækker sig fra posten. Det sker, bare få uger efter at han blev udpeget som leder.

- Jeg har bedt partiets generalsekretær om at starte en valgproces i partiet, så en ny leder for DUP kan vælges, siger Poots i en meddelelse sent torsdag aften.

Beslutningen skyldes, at 24 ud af partiets 28 medlemmer af Nordirlands parlament var modstandere af nomineringen af en ny førsteminister.

De mener, at den britiske regering i London forsøger at fremskynde indførelsen af en ny lov om fremme af irsk sprog og kultur i et forsøg på at overbevise Sinn Fein om at bakke op om Paul Givan som ny førsteminister.