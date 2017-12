Nordirsk parti beskylder Irland for at ødelægge irsk relation

Det siger næstformanden for de nordirske unionisters parti (DUP) i parlamentet i London.

Irlands håndtering af de aktuelle forhandlinger om Storbritanniens skilsmisse med EU risikerer at ødelægge det gode forhold mellem briter og irere.

Han langer ifølge avisen The Guardian hårdt ud efter Irland, som har anlagt en "ny tone" med Leo Varadkar som premierminister.

- Den irske republik flekser sine muskler og benytter sin aktuelle position i et forsøg på at vinde til egen fordel, siger Nigel Dodds under en spørgerunde i parlamentet.

Han understreger, at han ikke har noget imod "deres ret til at fremme egne interesser".

- Men de gør det på en hæmningsløs og farlig måde, som risikerer at bringe det gode forhold mellem briterne og Irland og det gode samarbejde med Nordirland i fare, siger Dodds ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den vrede melding fra Dodds kommer, dagen efter at premierminister Theresa May måtte rejse hjem fra Bruxelles uden en aftale om de grundlæggende betingelser for skilsmissen.

Det forlød ellers før mødet i Belgien, at man var nået til enighed om det svære spørgsmål om grænsen mellem Irland og Storbritannien.

Men DUP, som leverer det nødvendige grundlag for Mays britiske mindretalsregering, ville ikke acceptere aftalen.

Så i sidste øjeblik måtte May opgive aftalen til voldsom skuffelse for den irske regering med Varadkar i spidsen.

DUP har stået stejlt på, at forholdene i Nordirland ikke må blive anderledes end i resten af Storbritannien efter briternes farvel til EU.

Storbritannien skal forlade EU som "en samlet nation", lyder kravet fra unionisterne.

Aftalen, som May forsøgte at lande med EU's forhandlere, gik på, at man ville undgå en "hård grænse" med kontroller på grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland efter skilsmissen.

Den britiske brexitminister forsikrer DUP om, at Storbritannien vil stå sammen.

- Vi kommer ikke til at behandle en del af Storbritannien anderledes end andre dele, siger Davis.