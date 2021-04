Nordirlands regeringsleder træder tilbage om to måneder

Fratrædelsen kommer efter nogle måneder, hvor de nordirere, som er tilhængere af en tæt tilknytning til resten af Storbritannien, i stigende grad har udtrykt deres frustrationer over handelsbarrierer, som er opstået efter brexit.

Derudover har en sag om coronaretningslinjer ved en begravelse pustet til gamle spændinger.

Arlene Foster stopper som partileder 28. maj og fortsætter som førsteminister frem til slutningen af juni. Førsteministeren står i spidsen for den nordirske regering.

Ifølge Arlene Foster bliver hun som partileder den næste måned for at give plads til at forberede valget af en ny leder af partiet.

Hun kalder det "sit livs privilegie" at have tjent det nordiske folk.

Arne Foster blev som den første kvinde valgt til leder af DUP i december 2015.

Hun var i første omgang førsteminister frem til januar 2017, hvor regeringen faldt på grund af en skandale om den høje pris på et tiltag for grøn energi.

Først to år senere - i januar 2020 - blev DUP og det nationalistiske parti Sinn Fein enige om at genoplive en selvstyreregering med delt magt.

Det blev den første fungerede regering siden 2017.