Nord- og Sydkorea indleder samtaler i grænseby før topmøde

Højtstående embedsmænd fra Nord- og Sydkorea har indledt forhandlinger i den demilitariserede zone for at diskutere logistik forud for et topmøde mellem de to landes ledere i slutningen af april.

Forhandlingerne foregår i grænsebyen Panmunjom, og fra hvert land deltager en delegation på tre medlemmer.

Den sydkoreanske delegation er ledet af genforeningsminister Cho Myoung-gyon, mens den nordkoreanske ledes af Ri Son-gwon, som står i spidsen for et statsligt organ med ansvar for interkoreanske sager.

Den sydkoreanske genforeningsminister fortalte journalister, før samtalerne gik i gang, at planlægningen af drøftelser om Nordkoreas nedrustning af atomvåben kan blive et vanskeligt punkt.

Han påpegede samtidig, at flere forberedende møder kan blive nødvendigt.

Da den nordkoreanske delegationsleder, Ri Son-gwon, hilste de sydkoreanske embedsmænd velkommen ved Tongilgak-bygningen, der kontrolleres af Nordkorea, sagde han, at de sidste 80 dage har været fyldt med "hidtil usete historiske begivenheder".

Det sker med henvisning til genoptagelsen af dialog mellem de to lande før vinter-OL i Sydkorea samt aftalen om et topmøde mellem præsident Moon Jae-in og leder Kim Jong-un i april.

Ri Son-gwon udtrykte samtidig håb om et resultat, der vil opfylde nationens "håb og ønske".

Det fik genforeningsminister Cho Myoung-gyon til at love, at den sydkoreanske delegation vil gøre dens bedste for at forberede et vellykket topmøde.

Samtalerne sker i kølvandet på et overraskende møde mellem Kim Jong-un og Kinas præsident, Xi Jinping, tidligere på ugen.

Således bekræftede Kina onsdag, at Kim Jong-un havde været på uofficielt besøg i landet fra søndag til onsdag, og at han havde mødtes med præsidenten.

Det var Kim Jong-uns første kendte udlandsrejse, siden han blev leder af det lukkede land i 2011.

Iagttagere vurderer, at Kim Jong-uns Kina-besøg var rettet mod at forbedre begge landes positioner forud for Kims planlagte møde med Moon og USA's præsident, Donald Trump.