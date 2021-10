Noma kåres til verdens bedste restaurant

Noma bliver nummer et ved prisuddelingen World's 50 Best Restaurants. Restaurant Geranium får andenpladsen. Dermed har Danmark de to bedste restauranter i verden.

Noma blev i 2019, hvor prisuddelingen sidst fandt sted, nummer to, mens Geranium fik femtepladsen.

Det er ikke første gang, at Noma, der har René Redzepi i spidsen, bliver nummer et ved World's 50 Best Restaurants.

Restauranten fik senest førstepladsen i 2014.

- Til vores hold, både tidligere og nuværende, tak af hele mit hjerte. Jeg ville ønske, at alle kunne være her, siger René Redzepi på scenen ved World's 50 Best Restaurants.

Prisuddelingen kårer også verdens 100 bedste restauranter. På den liste finder man de to danske restauranter Alchemist som nummer 58 og Amass som nummer 89.