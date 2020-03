Nødhjælpsorganisation kalder lukket grænse en katastrofe

Det betyder, at det bliver sværere for internationale nødhjælpsorganisationer, at levere nødhjælp til det borgerkrigsramte Syrien, vurderer Folkekirkens Nødhjælp

På trods af få registrerede tilfælde af coronavirus i Irak har myndighederne i Syrien og Tyrkiet valgt at sænke grænsebommene, da man frygter at virusset vil sprede sig.

- Vi har de sidste mange måneder leveret tæpper både i Syrien og Tyrkiet, hvor der er lejre med børn, der lever under kummerlige vilkår.

- Hvis kulden fortsætter, så fryser børn og voksne. Det gør, at de skal bruge flere ressourcer på at holde varmen, og de skal dermed bruge mere mad, siger Jonas Nøddekær.

Der er 21 personer, der i Irak er testet positiv for coronavirus. Der er endnu ikke registreret tilfælde af coronavirus i Tyrkiet og Syrien.

Derfor er de lukkede grænser et problem, da grænsen til Irak er meget vigtig i forhold til, at transportere nødhjælp ind til befolkningen i Syrien.

- Ud fra et humanitært perspektiv er det selvfølgelig stærkt bekymrende, fordi det er vigtigt, at man kan få adgang, så man kan yde støtte. Både til vores egne folk, men også til de mennesker, der er berørt af det, siger Jonas Nøddekær.

Folkekirkens Nødhjælp vurderer, at over 11 millioner fordrevne i Syrien har brug for en eller anden form for nødhjælp.

Alene urolighederne og bombardementerne i provinsen Idlib har sendt over 1 million på flugt. Hvis ikke organisationen kan få nødhjælpen ind, så kan den forsøge at overføre kontanter til de ramte.

Jonas Nøddekær rejser selv til Irak mandag aften for at danne sig et overblik over situationen.