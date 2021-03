Nødhjælpsgrupper vil give vaccine til fattige lande

En gruppe velgørenhedsorganisationer i Storbritannien opfordrer indtrængende premierminister Boris Johnson til hurtigst muligt at redegøre for, hvor mange doser covid-19 vaccine briterne donerer til fattigere lande.

BBC siger, at Save the Children (Red Barnet) og Wellcome Trust er blandt de grupper, som opfordrer den britiske regering til at donere vaccinedoser til Covax-samarbejdet.

Covax er en vaccinealliance sat i søen af verdenssundhedsorganisationen WHO for at sikre fattigere lande et tilstrækkeligt antal coronavacciner.

Storbritannien, der har omkring 67 millioner indbyggere, har bestilt 400 millioner vaccinedoser, og landet vil således have mange i overskud.

De fattigere lande, som står først til at modtage vacciner gennem covax er blandt andre Afghanistan, Haiti, DRCongo, Etiopien og Somalia.

Indtil nu er over 29 millioner voksne i Storbritannien vaccineret med de første doser af covid-19, meddelte den britiske regering lørdag.

I brevet fra velgørenhedsorganisationerne hedder det, at Storbritannien er af de lande, som har købt mest vaccine i forhold til indbyggertal, og at landet er på vej mod at have mere end 100 millioner vaccinedoser i overskud.

- Der er derfor en stor risiko for, at Storbritannien vil puge vaccineforsyninger sammen, mens sundhedsarbejdere og de mest udsatte grupper i fattige og mellemindskomstlande ikke har adgang til vaccine, hedder det i brevet med tilføjelsen.

- Storbritannien kommer til at ligge ind med tilstrækkeligt mange vaccinedoser til, at det kan vaccinerer verdens frontline-sundhedsarbejdere to gange.

Den britiske kulturminister, Oliver Dowden, siger søndag, at den britiske regering i planlægningen af vaccinekampagner har opereret med at kunne vaccinere en gang mere.

Forskeren Jeremy Farrar, som er direktør for Wellcome Trust og medlem af regeringens videnskabelige rådgivergruppe i krisesituationer, siger, at briterne må tænke ud over dets egne grænser.

- Nu er tiden inde til at tænke ud over vore egne grænser. Verden vil ikke være sikker, så længer der blot er et land, som stadig kæmper med virusset. Der er risiko for, at det bliver spredt og muterer, så vores vacciner og behandlinger ikke længere virker. Dette drejer sig om mere end etik - vi taler om en økonomisk og videnskabelig nødvendighed, siger Farrar ifølge BBC.