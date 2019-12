Nødhjælp om vag klimaaftale: Urealistisk at nå klimamål

Det drejer sig især om CO2 og metan, som udgør størstedelen af udledningen af drivhusgasser.

Men ifølge Folkekirkens Nødhjælp virker det således nu "på ingen måde realistisk", at verdens lande skal kunne holde sig under den en global temperaturstigning på 1,5 grader, som Parisaftalen fra 2015 har som mål.

Det siger generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen til Ritzau.

- Verdens lande har ikke magtet at vise lederskab, og Madridaftalen lægger ikke op til den ambition, som vi havde håbet på.

- Det er dybt skuffende, og det er svært at forstå, at politikerne kan være så ude af sync med forskning og befolkning, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Det er især beslutningen om et nyt system for CO2-kvoter, som har forvoldt store uenigheder i forhandlingerne. Systemet skal gøre det muligt for landene at handle med udslip.

Men også diskussioner om mekanismen "loss and damage" - tab og skader - fik klimamødet til at trække ud.

Det er penge, som gives for de klimakatastrofer, som ulande rammes af, på trods af at de ikke selv har været med til at skabe dem.

Branchedirektør i Dansk Industri Energi Troels Ranis kalder aftalen "en kneben pointsejr til klimaet".

- Der er desværre ikke noget globalt klimalederskab - alt for mange lande forsøger at trække ambitionerne ned. Men det er glædeligt, at Danmark og EU tager ansvar, siger Troels Ranis i en skriftlig kommentar.

Han henviser til det danske klimamål på 70 procent reduktion af drivhusgasser inden 2030. Men også EU-Kommissionens beslutning om, at EU skal være klimaneutral i 2050.

EU var ved årets møde blandt fortalerne for at højne ambitionerne på klimaområdet. Men store lande som USA, Brasilien, Indien og Kina var imod.

Forhandlingerne om drivhusgasser er nu udskudt til næste års klimamøde i november 2020. Det skal afholdes i Glasgow i Skotland.

Forventningen bliver her, at landene kan fremlægge nye, detaljerede planer for, hvordan man skal skære ned på drivhusgasserne.