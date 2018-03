Nødarbejdere finder 2400 døde dyr i Colombia efter oliespild

Et olieudslip i det nordlige Colombia kan have dræbt flere tusinde dyr og gjort adskillige familier syge.

Det oplyser landets miljøministerium, der har iværksat en efterforskning af sagen.

Hvis det viser sig, at det colombianske olieselskab Ecopetrol "har skjult oplysninger, der kunne have hjulpet til at forhindre denne hændelse, står selskabet over for drastiske sanktioner".