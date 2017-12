Nobelprismodtager: Atomvåben risikerer at udslette os

- Vi står over for et helt tydeligt valg: Enten får vi gjort en ende på atomvåben, eller også bliver det enden på os selv.

Udmeldingen kommer på et pressemøde lørdag forud for den officielle uddeling af Nobels fredspris, der foregår søndag i Oslo.

- Om det bliver et impulsivt raserianfald, et kalkuleret militært angreb, et terrorist- eller cyberangreb eller bare et uheld, så vil atomvåben blive brugt på et eller andet tidspunkt, med mindre de bliver udslettet.

- Atomvåben gør os ikke sikre, de afskrækker ikke. De ansporer blot andre lande til også at få atomvåben, siger Ican-leder Beatrice Fihn.

Ican blev udpeget som modtager af Nobels fredspris i oktober, men får altså først prisen officielt søndag.

Ican modtager fredsprisen for organisationens arbejde for at belyse "de katastrofale humanitære konsekvenser af enhver brug af atomvåben" og for en "banebrydende indsats for en traktat om forbud mod sådanne våben".

Det er en FN-traktat om forbud mod og udryddelse af atomvåben, som Ican vil have lande - heriblandt de såkaldte atommagter - til at underskrive.

På lørdagens pressemøde kaldte Beatrice Fihn de intensiverede atomtrusler mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, for en "presserende trussel".

- Jeg opfordrer kraftigt de to ledere til at indstille deres trusler.

- De skal stoppe med at true med at bruge masseødelæggelsesvåben og dræbe hundredtusindvis af civile. De skal finde diplomatiske løsninger og arbejde mod elimineringen af atomvåben, siger Beatrice Fihn.

Ican-lederen modtager søndag fredsprisen sammen med den 85-årige Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow.

Hun var 13 år, da der i august 1945 blev kastet to atombomber over de japanske byer Hiroshima og Nagasaki. 220.000 mennesker blev dræbt.

Søndag uddeles også officielt Nobelpriserne inden for litteratur, fysik, kemi, medicin og økonomi. Det sker ved en prisuddeling i Stockholm.